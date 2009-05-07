Кримчан закликали зібрати книги для дітей без батьківської підтримки

Літературу приймають у штаб-квартирі

Російський молодіжний центр Криму закликає мешканців автономії взяти участь у зборі літератури для дітей і підлітків, позбавлених батьківської підтримки. На півострові триває добродійна акція «Книги – дітям!», повідомляє прес-служба молодіжної організації Російської общини Криму. Зібрану літературу передадуть до дитячих установ Автономної Республіки Крим. Збір книг проходить щодня (окрім суботи і неділі) в штаб-квартирі Російського молодіжного центру Криму: Сімферополь, вул. Долгоруковська (К.Лібкнехта), 11/2.

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