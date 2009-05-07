Вітренко вимагає від свого колишнього повернути майно партії

Лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО стверджує, що кримська парторганізація працює в нормальному режимі.

«Я не бачу жодних проблем в роботі кримської організації», – сказала вона сьогодні журналістам у Сімферополі.

«Організація наша працює, обстановка нормальна», – додала Н.ВІТРЕНКО.

Водночас вона заявила: екс-лідер кримської організації ПСПУ, депутат парламенту автономії Валерій ІВАНОВ не хоче розлучатися з майном партії. «Він показав себе як пройдисвіт, тобто такий, хто привласнює чужі речі і не хоче з ними розлучатися. Показав себе дрібним, жалюгідним чоловічком», – сказала лідер ПСПУ.

Вона додала, якщо В.ІВАНОВ не поверне майно, то доведеться звертатися до суду. «Не поверне так – будуть суди», – підкреслила Н.ВІТРЕНКО.

«Але нічого! Очистимося і цей етап пройдемо... Головне – люди у нас в партії є і активно працюють», – зазначила лідер прогресивних соціалістів.

Зі свого боку, В.ІВАНОВ у коментарі КІА заявив, що не треба лякати його судами.

Він сказав, що поверне все, «що є партійним майном», але лише тоді, коли до нього «прийдуть представники партії». При цьому уточнив, що майно партії – це «гнилий автомобіль ВАЗ-2101, декілька прапорів і одна «озвучка».

Окрім того, В.ІВАНОВ заявив, що ПСПУ заборгувала йому. «Необхідно уточнити, чи повернуть ІВАНОВУ майно, яким користувалася і користується партія, а також чи будуть принесені офіційні вибачення за ті заяви, які робляться останнім часом, чи повернуть мені кошти за куплені автомобілі для партії?», – сказав депутат.

Він стверджує, що Н.ВІТРЕНКО зараз не бере слухавку і не бажає з ним зустрічатися, щоб все це обговорити.