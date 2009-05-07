Російські кораблі залишаться в Севастополі до 2017 року
21:01, 07 травня 2009Крым
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Тому що є Конституція України
Україна не бачить підстав для зміни терміну виведення Чорноморського флоту Росії з Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив тимчасово виконуючий обов`язки міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ сьогодні у Празі, відповідаючи на запитання щодо флоту.
Він заявив, що позиція щодо тимчасового перебування ЧФ РФ закріплена Конституцією України. «Ми з неї (з Конституції) виходимо», - сказав В.ХАНДОГІЙ.
«Міняти цю позицію ми не маємо наміру», - наголосив т.в.о. міністра.
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