Російські кораблі залишаться в Севастополі до 2017 року

Україна не бачить підстав для зміни терміну виведення Чорноморського флоту Росії з Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив тимчасово виконуючий обов`язки міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ сьогодні у Празі, відповідаючи на запитання щодо флоту.

Він заявив, що позиція щодо тимчасового перебування ЧФ РФ закріплена Конституцією України. «Ми з неї (з Конституції) виходимо», - сказав В.ХАНДОГІЙ.

«Міняти цю позицію ми не маємо наміру», - наголосив т.в.о. міністра.