15 радянських воїнів перепоховали в Криму

Знайшли в ході експедиції «Ак-Монай»

У Ленінському районі Криму перепоховали останки 15 радянських воїнів, загиблих у роки Великої Вітчизняної війни. Православний священик і імам провели відспівування покійних, повідомив помічник кримського прем`єра - прес-секретар Олександр ЗВЕЗДІН. Присутні вшанували пам`ять воїнів хвилиною мовчання. Церемонія перепоховання, в якій взяли участь керівники автономії, мешканці Ленінського району, ветерани, завершилася залпами військового гарнізону. Останки воїнів, загиблих на Керченському плацдармі, знайшли під час пошукової експедиції «Ак-Монай-2009».

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