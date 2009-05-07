15 радянських воїнів перепоховали в Криму
21:30, 07 травня 2009Крым
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Знайшли в ході експедиції «Ак-Монай»
У Ленінському районі Криму перепоховали останки 15 радянських воїнів, загиблих у роки Великої Вітчизняної війни.
Православний священик і імам провели відспівування покійних, повідомив помічник кримського прем`єра - прес-секретар Олександр ЗВЕЗДІН.
Присутні вшанували пам`ять воїнів хвилиною мовчання.
Церемонія перепоховання, в якій взяли участь керівники автономії, мешканці Ленінського району, ветерани, завершилася залпами військового гарнізону.
Останки воїнів, загиблих на Керченському плацдармі, знайшли під час пошукової експедиції «Ак-Монай-2009».
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