У Криму – штормове попереждення

У Криму на сьогодні, 8 травня, оголошено штормове попередження у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

«Протягом доби на території кримської автономії очікуються місцями сильні зливи, грози, град», – говорять рятувальники.

Окрім того, можливий сильний вітер, пориви якого досягатимуть 15-20 м/с.