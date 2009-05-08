У Криму – штормове попереждення
09:30, 08 травня 2009Крым
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У Криму на сьогодні, 8 травня, оголошено штормове попередження у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов.
Про це повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.
«Протягом доби на території кримської автономії очікуються місцями сильні зливи, грози, град», – говорять рятувальники.
Окрім того, можливий сильний вітер, пориви якого досягатимуть 15-20 м/с.
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