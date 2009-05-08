Тимошенко не затверджує програму розвитку Херсонеса

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН скаржиться на те, що Кабінет Міністрів не затверджує програму розвитку національного заповідника «Херсонес Таврійський».

«Україна добивається, щоб Національний заповідник «Херсонес Таврійський» увійшов до списку (історичних місць), що перебуває під охороною ЮНЕСКО. Була 10-річна програма розвитку і збереження Херсонеса, але, на жаль, її термін дії минув. Було доручення Президента України. Ми звернулися до уряду ЯНУКОВИЧА, ми звернулися до уряду ТИМОШЕНКО. Ні перший, ні другий уряд не продовжили дії цієї програми. Нам це не зрозуміло», - сказав він на прес-конференції в Севастополі, передає кореспондент УНІАН.

С.КУНІЦИН повідомив, що працівники заповідника власними силами за сприяння держадміністрації минулого року здійснили цілий ряд робіт з його впорядкування, тривають роботи з реконструкції храму.

«Але на берегоукріплювальні роботи із збереження старогрецьких хор потрібні величезні кошти. Як інженер-будівельник можу сказати, що це сотні мільйонів гривень. Ми не впораємося самостійно з цим, ми б`ємо на сполох з цього приводу, і без урядових рішень цю проблему не розв`яжемо», - заявив він, додавши, що міській владі «незрозуміла позиція уряду, чому не приймається програма з фінансування й подальшого розвитку Херсонеса».

Також голова адміністрації висловив співчуття з приводу того, що міська рада не відводить і не узаконює заповіднику «Херсонес Таврійський» близько 340 гектарів землі. За його словами, міська адміністрація підтримує в цьому плані директора заповідника і вважає, що ці землі повинні залишитися за заповідником. «Тому що гроші державою можуть виділятися тільки під узаконену землю», - сказав він.

«Міська рада з незрозумілих, а інколи із зрозумілих причин не виділяє (землю). І лише під загальним натиском останнім часом декілька ділянок нарешті було узаконено. Але це лише мала дещиця того, що необхідно зробити», - відзначив голова міської адміністрації.