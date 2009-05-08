У Севастополі відкрили реконструйований Парк Перемоги

У Севастополі завершено реконструкцію Парку Перемоги, яка здійснювалась декілька останніх місяців на площі близько 50 га землі.

Як передає кореспондент УНІАН, на урочистій церемонії відкриття парку, закладеного жителями міста на честь 30-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, наголошувалось, що під час реконструкції викладено 26 тис. квадратних метрів тротуарної плитки, встановлено 160 нових світильників.

Голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН подякував керівництву Національного банку України й ректора Національної академії банківської справи (місто Суми) Анатолію ЄПІФАНОВУ за фінансову допомогу, надану під час реконструкції парку, (Севастопольська філія академії на площі близько 5 гектарів будується в районі Парку Перемоги - УНІАН), а також всі підприємства, які брали участь в оновленні цього приморського парку.

Реконструкція парку присвячена 65-й річниці звільнення Севастополя від німецько-фашистських загарбників.