УНП: акцію «В кожному вікні – російський прапор!» спонсорує Росія

Лідер Кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН вважає, що акція фронту «Прорив» «У кожному вікні – російський прапор!» спонсорується Російською Федерацією.

Про це О.ФОМУШКІН заявив в коментарі УНІАН.

Нагадаємо, кримське відділення Міжнародного молодіжного фронту «Прорив» закликало жителів Криму на честь 64-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні вивісити російські триколори на вікнах або балконах своїх будинків. Акція «В кожному вікні – російський прапор!» почалася вчора в Сімферополі (всім бажаючим роздавали триколори і георгіївські стрічки), її також хочуть провести в Євпаторії, Керчі, Саках, Феодосії, Ялті, завершиться захід у червні в Севастополі. Поки що, говорять в «Прориві», активістки організації пошили 2 тисячі триколоров, вони розповсюджуватимуться під час акції у Криму.

«Звідки у них гроші для виготовлення прапорів? Хто їх дає? Президент ЮЩЕНКО, український уряд? Ні, прапори виготовляються на гроші тих, чиї ці прапори, тобто тут факт втручання Російської Федерації у внутрішні справи України. Вони (РФ) готують собі прихильника в Криму з однією метою, щоб не платити за перебування свого флоту на українській території. За різними оцінками, це (перебування флоту) коштує від 1 млрд. до 2 млрд. доларів на рік», – сказав голова Кримської УНП.

На думку О.ФОМУШКІНА, акція «Прориву» не знайде підтримки у кримчан.

«Мета акції – створити прихильника і розвивати українофобську політику в Криму – не буде досягнута», – переконаний він.

Лідер Кримської організації УНП також заявив, що «в час Другої світової війни під триколором воювала армія Власова».

«Що тоді виходить, що вони (організатори акції) закликають вшанувати «власовців», які воювали на стороні фашистів?», – сказав О.ФОМУШКІН.

Як повідомляв УНІАН, керівник кримського відділення Міжнародного молодіжного фронту «Прорив» Надія ПОЛЯКОВА напередодні, відповідаючи на питання, чому розповсюджуються російські прапори, якщо радянські солдати воювали під червоними прапорами, заявила: «Все ж таки ключову роль зіграла саме Росія. Зустрічаючи наших солдатів-визволителів в Європі: будь то українець, білорус чи казах – їх називали росіянами. Що допомогло перемогти у війну? Російський дух, який передала Росія своїм воїнам».

Н.ПОЛЯКОВА також заявила, що акція не пов`язана з Російською визвольною армією. «З армією Власова ніяк не пов`язана. Зараз, напевно, деяким дуже зручно пов`язувати, щоб зганьбити нашу акцію, але це дуже кволі спроби зменшити заслуги наших дідів, значущість Великої Перемоги», – сказала вона.

***Акція «В кожному вікні – російський прапор!» проводиться молодіжним фронтом «Прорив» з 2007 року.