Лідер кримської ПР хоче направити слідчу комісію до Сімферополя

Лідер Кримської організації Партії регіонів, народний депутат України Василь КИСЕЛЬОВ збирається наступного тижня зареєструвати у парламенті проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії ВР щодо вивчення земельної ситуації у Сімферополі.

Про це він заявив сьогодні в ефірі ДТРК «Крим».

За словами нардепа, ТСК «повинна розслідувати причини, чому не діють правоохоронні органи і контролюючі органи, і в Сімферополі твориться таке беззаконня із землею».

В.КИСЕЛЬОВ заявив, що «окремі особи», серед яких він назвав авторитетного кримського депутата, незаконно будують там, де їм хочеться, а потім здають будівлі в оренду, продають. «Це обурливо. Це виклик», - відзначив лідер регіоналів Криму.

Він виразив упевненість, що якщо тимчасова слідча комісія ВР буде створена, то «багатьом доведеться відповідати згідно із законом».