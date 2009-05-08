У Криму на 21% менше курортників

Крим з початку року прийняв на відпочинок 311 тис. осіб, що 21,3% менше показника за аналогічний період 2008 року.

Про це сказано в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму.

Кількість відпочивальників розрахована за методикою Національної академії природоохоронного та курортного будівництва.

За даними виконавчих комітетів і районних державних адміністрацій курортних регіонів Криму, станом на 8 травня в санаторно-курортних установах і туристичних підприємствах автономії організовано відпочили 97,9 тис. осіб. Це на 24,5% менше, аніж за той самий період минулого року.

На сьогодні в автономії працює 157 курортних установ, вони заповнені на 54,8%. 2008 року в цей час в Криму працювало на одну установу більше, коефіцієнт заповненості становив 49,5%.