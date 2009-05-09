Громадяни України вважають День Перемоги дійсно великим святом

Понад дві третини громадян України (68,5%) вважають День Перемоги великим святом, ще 21,3% опитаних вважають цей день звичайним святом.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного Центром Разумкова.

Не вважають День Перемоги святом 8,6% громадян України.

Число тих, хто вважає цей день великим святом, незначною мірою зменшилося порівняно з 2003 роком (71,7%).

Найбільшим святом цей день є для людей старшого покоління: серед респондентів, старших 60 років, великим святом цей день вважають 78,9%, а серед опитаних у віці 50-59 років – 75,1%. У молодших вікових групах кількість тих, хто вважає 9 травня дійсно великим святом, дещо знижується і найнижчою є у групі віком 18-29 років, де День Перемоги дійсно великим святом вважають 57,5% опитаних.

Серед регіонів України вирізняється західний регіон, де День Перемоги великим святом назвали 27,6% опитаних, а 30,2% респондентів не вважають цей день святом. У решті регіонів великим святом День Перемоги вважають 77-82%.

Майже дві третини опитаних (64,6%) війну проти фашизму схильні називати «Велика Вітчизняна війна» і близько чверті (26,2%) називають цю війну Другою світовою. Інші відповіді дали 5,2% респондентів, решта вагалися з відповіддю. Порівняно з квітнем 2003 року відповіді респондентів майже не змінилися.

Найбільше схиляються до назви Велика Вітчизняна війна опитані віком старше 50 років (68,2%), найменше – представники вікової групи 18-29 років, де Великою Вітчизняною цю війну називають 59,4%, а Другою світовою – 30,1%.

Серед регіонів України вирізняється західний регіон, де війну проти фашизму Великою Вітчизняною називають 39,0% респондентів, а Другою світовою – 39,5%. У решті регіонів понад дві третини називають цю війну Великою Вітчизняною.

Опитано 2010 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.