Група туристів з Києва заблукала в Криму ... під час заметілі

Рятувальники сьогодні вночі знайшли 15 туристів з Києва, котрі заблукали в Криму.

Як повідомили у прес-службі кримського управління МНС, напередодні в районі Гурзуфського сідла кияни потрапили в складні погодні умови (сніг, заметіль, сильний вітер) і втратили орієнтири. Керівник тургрупи звернувся за допомогою в МНС.

Рятувальники знайшли туристів у важкодоступній гірничо-лісовій місцевості. Їх доставили до автобуса і відправили до Бахчисарая. «Стан туристів – задовільний», – зазначили в МНС.