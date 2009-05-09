Група туристів з Києва заблукала в Криму ... під час заметілі
12:00, 09 травня 2009Крым
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Рятувальники знайшли
Рятувальники сьогодні вночі знайшли 15 туристів з Києва, котрі заблукали в Криму.
Як повідомили у прес-службі кримського управління МНС, напередодні в районі Гурзуфського сідла кияни потрапили в складні погодні умови (сніг, заметіль, сильний вітер) і втратили орієнтири. Керівник тургрупи звернувся за допомогою в МНС.
Рятувальники знайшли туристів у важкодоступній гірничо-лісовій місцевості. Їх доставили до автобуса і відправили до Бахчисарая. «Стан туристів – задовільний», – зазначили в МНС.
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