День Перемоги в Севастополі: моряки України та Росії марширували разом

У Севастополі на відзначення 65-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників і 64-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні відбулися марш ветеранів і парад підрозділів Військово-морських сил України і Чорноморського флоту Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, командувачі ВМС України Ігор ТЕНЮХ і ЧФ РФ Олександр КЛЕЦКОВ здійснили об’їзд парадних розрахунків.

Близько 10.30 розпочалося урочисте проходження колон ветеранів війни, ветеранів Збройних Сил, учасників бойових дій, жінок-фронтовичок і вдів загиблих учасників війни, воїнів-інтернаціоналістів.

Об 11.50 розпочалося проходження урочистим маршем українських і російських військовослужбовців, яке здійснювалося у складі 12 зведених рот (пліч-о-пліч). Перед кожною колоною військовослужбовці несли військово-морські прапори українського і російського флотів.

Для ветеранів організували „польову кухню”.

Довідка УНІАН. Вперше українські і російські військовослужбовці у Севастополі здійснили урочисте проходження пліч-о-пліч в 2000 році після мітингу-реквієму за участю тодішніх Президента України Леоніди КУЧМИ та міністра оборони Росії Ігоря СЕРГЕЄВА.