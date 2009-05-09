8 тисяч чоловік зібралися на торжества 9 травня в Сімферополі

У Сімферополі в урочистостях з нагоди 64-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні взяли участь 8 тисяч чоловік.

Про це повідомив по телефону кореспонденту УНІАН заступник начальника міліції Криму – начальник міліції громадської безпеки автономії Микола ФЕДОРЯН.

Святкові заходи розпочалися біля пам`ятника танку Т-34 в Сквері Перемоги, потім колони пройшли сімферопольськими вулицями до Вічного вогню в парку імені Гагаріна.

Ходу відкривали машини з Прапором Перемоги, далі йшли військові музиканти, кримське керівництво, ветерани, діти війни, блокадники, священнослужителі, афганці, військовослужбовці, а також прихильники Компартії, Партії регіонів, партії «Союз», «Руського блоку», Російської общини Криму, ПСПУ.

Хода відбувалася під прапорами Криму, Росії та України, червоними прапорами. Активісти несли прапори своїх політичних сил. Комуністи йшли під транспарантами: «Слава радянському народу-переможцю» і «Неофашизм не пройде», а активісти Російської общини і партії «Руський блок» несли величезний прапор Росії і транпарант «Слава великій Росії! Слава російському народу-переможцю!».

У Гагарінському парку пройшла панахида за полеглими в роки війни. Після цього відбулося масове покладання вінків і квітів до Могили Невідомого солдата.

Для ветеранів організували «польову кухню».

Урочистості з нагоди Дня Перемоги проходять і в інших містах Криму.