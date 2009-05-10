«Подарунок Сталіну» підкорив Крим

У Севастополі журі визначило переможців 5-го Міжнародного телерадіофестивалю «Перемогли разом», присвяченого 65-й річниці звільнення міста від німецько-фашистських загарбників і 64-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, гран-прі фестивалю одержав фільм «Подарунок Сталіну». Виробництво студії «Казахфільм» за участю Ізраїлю, Росії, Польщі, Казахстану.

Загалом на фестиваль надійшло близько 200 теле- і радіопрограм, які змагалися в 12 номінаціях. Серед відзначених призами і дипломами журі - фільми і радіопрограми журналістів і кінодокументалістів з Азербайджану, Болгарії, Білорусі, Казахстану, Китаю, Росії, України. Україна, здебільшого, була представлена роботами обласних регіональних державних ТРК.

Метою фестивалю була активізація висвітлення в ЗМІ величі подвигу народів країн антигітлерівської коаліції в розгромі фашистської Німеччини, сприяння військово-патріотичному вихованню молоді, а також підвищенню професійної майстерності творчих працівників телебачення і радіо.

Як повідомив журналістам перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН, «відрадно, що зростає кількість учасників і кількість фільмів, що представляються на фестиваль, збільшується кількість номінацій, вони стають дедалі різноманітнішими». Разом з тим, він наголосив, що «треба постаратися зробити все, аби аудиторія фестивалю була якомога ширшою».

У церемоніях відкриття і закриття фестивалю взяли участь голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН, голова севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ, командувач ВМС України адмірал Ігор ТЕНЮХ, представники командування Чорноморського флоту Росії.

Організаторами фестивалю, який проводився з 4 травня на базі Севастопольської регіональної державної ТРК, були Державний комітет України з телебачення і радіомовлення, Міністерство оборони України, Севастопольська міськдержадміністрація, Севастопольський міськрада, Державний комітет України у справах ветеранів.