Блискавка вбила двох людей у Криму
09:52, 11 травня 2009Крым
0 0
Нещасні випадки сталися у Джанкойському районі...
Блискавка вбила двох людей у Джанкойському районі Криму.
Як повідомили у прес-службі кримського управління Міністерства України з надзвичайних ситуацій, обидва нещасні випадки сталися 10 травня.
У селі Польове в результаті ураження блискавкою помер чоловік, 1982 року народження.
Також від удару блискавки загинув чоловік, 1942 року народження. Він пас худобу біля Північно-Кримського каналу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter