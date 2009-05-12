Комуністи починають акцію «Кримська застава» для недопущення перетворення півострова «в плацдарм для американської експансії».

У аеропорту Сімферополя, на залізничних вокзалах і автостанціях кримських міст, а також в районі Керченської поромної переправи планується встановити агітаційні пікети.

За словами народного депутата, лідера комуністів Криму Леоніда ГРАЧА, вони покликані «нагадати кримчанам і гостям півострова про загрозу для українського народу і держави, пов`язану з проамериканським зовнішньополітичним курсом влади».

«Кримчани не допустять появи на кримській землі військових баз США та інших країн НАТО», - цитує слова Л.ГРАЧА його прес-служба.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України назвало недостовірними заяви про рішення створити бази НАТО на території Криму.