Міліція Севастополя божиться: облав на моряків Росії не організовувала

Начальник Управління Міністерства внутрішніх справ України в Севастополі Валерій ПЕТУХОВ вважає, що командуванню Чорноморського флоту Російської Федерації слід провести роз`яснювальну роботу серед своїх моряків щодо порядка перебування на території української держави.

Так В.ПЕТУХОВ прокоментував заяву ЧФ РФ про перевірки севастопольською міліцією у моряків-чорноморців документів.

«На мій погляд, командуванню Чорноморського флоту необхідно проводити роз`яснювальну роботу серед своїх військовослужбовців. Військовослужбовець зобов`язаний мати при собі документ, що посвідчує особу, тобто військовий квиток або паспорт громадянина РФ плюс документ, який підтверджує право перебування на території України. Це стосується осіб, які проживають за межами військових частин, тобто офіцерів, прапорщиків, мічманів, контрактовиків», – цитує он-лайн газета «Новый Севастополь» слова В.ПЕТУХОВА.

Він відзначив, що чинне законодавство, яке визначає порядок перебування іноземного громадянина на території України (незалежно від того, військовослужбовець це чи цивільна особа), зобов`язує його мати при собі документ, що посвідчує особу, і документ, який підтверджує його право на перебування в країні.

«Крім того, існує порядок, що визначає перебування військовослужбовців російського Чорноморського флоту на території України, – відзначив начальник міліції Севастополя. – Я хотів би нагадати, що указ Президента України від 12 серпня 2008 року, який конкретизує порядок перебування військовослужбовців Чорноморського флоту в нашій країні, не йде врозріз з Угодою про перебування ЧФ РФ на території України, як стверджує дехто». За даними В.ПЕТУХОВА, в ньому йдеться про те, що військовослужбовці ЧФ РФ повинні мати при собі документи, які підтверджують особу, право його в`їзду на територію України і дозволяють його переміщення територією держави.

«Не приховуватиму, що окрім постійної роботи з військовослужбовцями Чорноморського флоту, ми проводимо й цільові заходи серед них. Щоправда, вони проводяться дуже рідко», – заявив начальник севастопольської міліції.

За його словами, під час таких заходів (в інформації не уточнюється, коли саме вони були проведені – УНІАН) було виявлено «незначну кількість осіб, які не мали при собі взагалі жодних документів, які підтверджують, ким вони є насправді». «Ці люди затримувались за адміністративні правопорушення, передбачені законодавством України. І це наша повсякденна робота, а не якісь нападки або провокації», – наголосив В.ПЕТУХОВ.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Служба інформації і громадських зв`язків ЧФ РФ поширила заяву, в якій йшлося, що «останнім часом мають місце випадки, коли співробітники УМВС в місті Севастополі зупиняють військовослужбовців ЧФ, які переміщаються як пішим порядком, так і на транспортних засобах, що належать Чорноморському флоту, і піддають їх перевірці на предмет наявності при собі документів, які підтверджують законність перебування на території України». За даними прес-служби ЧФ РФ, міліціонери посилаються на виконання ними указу Президента України, виданого в серпні 2008 року. При цьому, заявляють в ЧФ, цей документ «не є складовою частиною законодавства України про свободу переміщень». У заяві наголошувалося, що командування флоту направило протест в Управління МВС України в Севастополі з вимогою «негайно припинити протиправні дії» щодо військовослужбовців.

5 червня, коментуючи цю заяву, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що українська міліція не має наміру проводити масові перевірки документів у військовослужбовців ЧФ Росії і діє згідно з указом Президента.