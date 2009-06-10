Ющенко попередив губернаторів про можливий держпереворот

Президент України Віктор ЮЩЕНКО подякував за активну позицію керівникам областей та місцевих рад, які публічно протистояли «замаху на демократію» з боку БЮТ та Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді з головами обласних, Київської та Севастопольської державних адміністрацій та головою Ради міністрів АР Крим.

Президент попросив голів адміністрацій донести до кожного громадянина інформацію про те, що планували зробити Партія регіонів та БЮТ.

В.ЮЩЕНКО виклав свою позицію щодо подій останніх декількох тижнів, ще раз висловивши думку, що планувався державний переворот та узурпація влади.

Говорячи про те, що відбувався замах на демократію, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що не хотів би, аби ці слова обростали якимись жартами. Він заявив: необхідно пам’ятати, що все ще може повторитись – і наступ на свободу та демократію, і те, «що здійснювались десятки вояжів для того, щоб була ухвалена малоросійська версія державного перевороту».

За словами глави держави, це підтверджує те, «яка гнила українська політика, наскільки слабка патріотична складова тих людей, які представляють самі високі щаблі парламентської, зокрема, влади».