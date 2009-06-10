«Російськомовну Україну» можуть перейменувати

У Криму в рамках третього міжнародного фестивалю «Велике російське слово» вирішили створити загальноукраїнську правозахисну організацію для захисту російської мови. Робоча назва об`єднання – «Російськомовна Україна».

Про це повідомили у прес-службі Російської громади Криму, яка є організатором фестивалю.

За словами лідера Російської громади Криму, першого віце-спікера парламенту автономії Сергія ЦЕКОВА, діяльність створюваної організації буде спрямована на захист прав росіян і російськокультурных громадян України.

Зараз почалася підготовка до проведення засновницької конференції правозахисної організації, обговорюється питання про її назву, зазначили в Російській громаді.

Міжнародний фестиваль «Велике російське слово» триває в Криму 6-12 червня.

Більше про організацію (і тих, кто проти) тут