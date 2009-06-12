У Севастополі відзначають День Росії

У Севастополі сьогодні проводиться низка урочистих заходів, присвячених Дню Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, із нагоди державного свята РФ відбулося покладання квітів і вінків до меморіалу «Героїчним захисникам Севастополя в 1941-1942 роках», в якому взяли участь представники командування Чорноморського флоту Російської Федерації, керівництво міста, командування українських Військово-морських сил, делегати Міжнародної асамблеї столиць і великих міст, представники громадськості.

А напередодні в Севастопольському Будинку офіцерів ЧФ РФ відбулися урочисті збори й святковий концерт.

Як повідомляє відділ у справах преси та інформації Севастопольської міської державної адміністрації, голова виконавчої влади міста Сергій КУНІЦИН, витаючи присутніх, зазначив, що ”для багатьох севастопольців День Росії втілює нерозривний зв`язок із Вітчизною, її історією, сьогоденням і майбутнім. Це справжнє свято миру і злагоди, символ національного єднання й відповідальності за сьогодення та майбутнє своєї Батьківщини».

С.КУНІЦИН також висловив упевненість, що сьогодні важливою ланкою, що пов`язує Україну та Росію, мають стати динамічний розвиток Севастополя й зміцнення його зовнішніх зв`язків. «Щоб перетворитися з «потенційно спірної території», «яблука розбрату» на місто слов`янської єдності, дружби й співпраці, центр Чорноморського регіону, у нас є все: багаторічні традиції, творчий потенціал, справжній севастопольський патріотизм», сказав міський голова.

Начальник штабу ЧФ РФ віце-адмірал Олександр ТРОЯН, виступаючи від імені командування, зазначив, що Чорноморський флот Російської Федерації з керівництвом міста пов`язують дружні відносини, засновані на взаємовигідній співпраці. «Разом ми робимо все можливе для процвітання міста й блага його жителів». За словами російського адмірала, «ми взаємодіємо на добрих і доброчесних відносинах із командуванням Військово-морських сил України». О.ТРОЯН додав: «Спільна історична спадщина, єдині духовні й культурні цінності, непорушний зв`язок людських доль є надійною основою для подальшого розвитку довірливих відносин між нашими країнами, нашими народами».

Довідка УНІАН. 12 червня РФ відзначає головне державне свято – День Росії.

Цього дня в 1990 році Першим З`їздом народних депутатів РРФСР було прийнято «Декларацію про державний суверенітет РРФСР».

Після подій осені 1993 року свято було затверджено в 1994 році указом першого президента Росії Бориса Єльцина як «День прийняття декларації про державний суверенітет Росії».

Із 2002 року 12 червня відзначається як День Росії і є вихідним.