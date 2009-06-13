Прохід до моря в Криму має бути забезпечений

Перешкода вільному доступу до пляжної зони є грубим порушенням закону, заявила заступник прокурора Криму Таміла ДРОБИЦЬКА.

«Треба ламати паркани. Я й сама свого часу ламала. І будемо наполягати й домагатися відкриття пляжів», — сказала вона.

За словами заступника прокурора, договори на оренду пляжних територій є незаконними. «Всі ці оренди — гульки кримської Ради міністрів. Навіть якщо біля прибережної території ведеться законне будівництво — хай відгородять техніку, щоб забезпечити безпеку людей, але відкритий доступ до моря вони зобов’язані надати», — заявила ДРОБИЦЬКА в коментарі «Дзеркалу тижня».

Практика обмеження вільного доступу до моря є поширеною в автономії, особливо на відрізку узбережжя від Сак до Євпаторії.