Севастополь і асамблея столиць підписали угоду про співпрацю

Севастопольська міська рада і Міжнародна асамблея столиць і великих міст (МАМ) підписали угоду про співпрацю.

Як повідомили у прес-службі міськради, в документі, підписаному головою міськради Валерієм САРАТОВИМ і генеральним директором МАМ Михайлом СОКОЛОВИМ, сказано, що сторони мають намір «об`єднати зусилля при розробці і реалізації спільних програм і проектів асамблеї, приділяти велике значення підтримці підприємництва, встановленню і розширенню прямих зв`язків між господарськими суб`єктами».

В угоді також наголошується, що асамблея «сприяє просуванню інтересів Севастополя в органах влади Російської Федерації, України, інших країн СНД, Москві, містах-членах МАМ». Крім того, МАМ згідно із заявкою міськради Севастополя «сприяє та організовує підготовку і перепідготовку фахівців міських служб в організаціях та установах Москви, РФ, а також просуває продукцію і послуги організацій, підприємств та установ Севастополя».

Голова міськради В.САРАТОВ після підписання угоди заявив журналістам, що «підписавши такий документ, Севастополь став повноправним членом Міжнародної асамблеї столиць і великих міст, і це відкриває йому нові можливості в економічному і гуманітарному співробітництві, доступ до спільних напрацювань за рішенням господарських проблем міста».

Довідка УНІАН. Міжнародна асамблея столиць і великих міст заснована в 1998 році, в ній налічується 83 міста СНД.