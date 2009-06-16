Чорноморський флот знову не пустив судових виконавців на «Марс»

Військовослужбовці російського Чорноморського флоту не пустили судових виконавців Херсонського обласного управління юстиції на територію радіонавігаційної станції «Марс-75» у Генічеську для виконання рішення суду про вилучення об`єкту у власність України.

Як передає кореспондент УНІАН, командир розташованої на станції «Марс-75» військової частини 49385 Чорноморського флоту Російської Федерації підполковник КУПРІН заявив представникам судового органу, що відносини України і Росії щодо об`єктів гідрографії регламентуються в рамках міжнародних договорів, а не в односторонньому порядку рішеннями українських судових інстанцій.

Окрім судових виконавців на станцію також прибули більш як 10 представників громадської організації «Союз української молоді», які тримали в руках українську національну символіку.

Довідка УНІАН. Упродовж 2005-2008 рр. виконавча служба робила декілька спроб примусово вилучити «Марс-75» з підпорядкування військової частини 49385 ЧФ РФ. Проте керівництво російської військової частини відмовляє представникам виконавчої служби в прийнятті розпорядження про примусове вилучення станції і допуску на територію об`єкту.

Радіонавігаційна станція «Марс-75» входить до радіонавігаційної системи «Марс-75», що обслуговує судноплавство в акваторіях Чорного і Азовського морів. Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 17 серпня 1998 року, станцію в Генічеську передано в сферу управління Міністерства транспорту України.

У лютому 2003 року Господарський суд у Херсонській області за позовом Генпрокуратури України ухвалив вилучити установку «Марс-75» у Міністерства оборони РФ в особі в/ч 49385 Чорноморського флоту і передати її Мінтрансу України в особі ДП «Держгідрографія».