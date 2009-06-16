Чорноморський флот знову не пустив судових виконавців на «Марс»
Для Росії українські суди не указ
Військовослужбовці російського Чорноморського флоту не пустили судових виконавців Херсонського обласного управління юстиції на територію радіонавігаційної станції «Марс-75» у Генічеську для виконання рішення суду про вилучення об`єкту у власність України.
Як передає кореспондент УНІАН, командир розташованої на станції «Марс-75» військової частини 49385 Чорноморського флоту Російської Федерації підполковник КУПРІН заявив представникам судового органу, що відносини України і Росії щодо об`єктів гідрографії регламентуються в рамках міжнародних договорів, а не в односторонньому порядку рішеннями українських судових інстанцій.
Окрім судових виконавців на станцію також прибули більш як 10 представників громадської організації «Союз української молоді», які тримали в руках українську національну символіку.
Довідка УНІАН. Упродовж 2005-2008 рр. виконавча служба робила декілька спроб примусово вилучити «Марс-75» з підпорядкування військової частини 49385 ЧФ РФ. Проте керівництво російської військової частини відмовляє представникам виконавчої служби в прийнятті розпорядження про примусове вилучення станції і допуску на територію об`єкту.
Радіонавігаційна станція «Марс-75» входить до радіонавігаційної системи «Марс-75», що обслуговує судноплавство в акваторіях Чорного і Азовського морів. Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 17 серпня 1998 року, станцію в Генічеську передано в сферу управління Міністерства транспорту України.
У лютому 2003 року Господарський суд у Херсонській області за позовом Генпрокуратури України ухвалив вилучити установку «Марс-75» у Міністерства оборони РФ в особі в/ч 49385 Чорноморського флоту і передати її Мінтрансу України в особі ДП «Держгідрографія».