Кримський міліціонер приторговував наркотиками

Може, посадять

Прокуратурою порушено справу стосовно старшого уповноваженого відділення карного розшуку Судацького міськвідділу міліції, який був затриманий при одержанні грошей за збутий опій. Територіальною прокуратурою дії капітана міліції кваліфіковано як збут наркотичних засобів, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України. З`ясовуються обставини та можлива причетність «перевертня» до інших подібних злочинів, повідомляє прес-служба наглядового відомства Криму.

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