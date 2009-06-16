Крим відмовляється знизити ціни на бензин

Антимонопольний комітет заявляє, що всі регіони України, крім Криму, знизили ціни на бензин після травневого підвищення.

«Антимонопольний комітет після травневого сплеску цін виніс 174 вимоги суб`єктам на всій території України. І скрізь, окрім Криму і міста Севастополя, до 4 червня ціни було знижено на 10-15 коп. за літр», - сказав в.о. голови АМКУ Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО сьогодні на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНІАН.

При цьому він відзначив, що регіональним органам управління АМКУ дано вказівки продовжити розслідування справи на території Криму і Севастополя, винні компанії буде притягнуто до відповідальності.

О.МЕЛЬНИЧЕНКО також відзначив, що найближчими тижнями буде прийнято рішення про притягнення суб`єктів господарювання до відповідальності за порушення антимонопольного законодавства на ринках нафтопродуктів.