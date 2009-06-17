Кримський парламент звернувся до Верховної Ради України з проханням присвоїти Феодосії звання міста-героя за проявлений в роки Великої Вітчизняної війни героїзм в боротьбі з фашистськими загарбниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до народних депутатів, яке підтримав 81 депутат Верховної Ради Криму із 89 присутніх в залі засідань. Всього у ВР автономії 100 парламентаріїв.

«Місто Феодосія має зайняти гідне місце серед кримських міст-героїв разом із Керчю і Севастополем, оскільки вже з перших місяців Великої Вітчизняної війни воно увійшло до літопису найважливіших військових подій», – говориться у зверненні.

У документі наголошується, що Феодосія була двічі окупована ворожими військами, при цьому «жителі міста чинили жорсткий опір ворогові».

Діяла підпільна патріотична організація, були створені підпільно-диверсійна група і партизанський загін, які «пускали під укіс фашистські поїзди, знищували склади з боєприпасами, завдавали істотних ударів по тилах і комунікаціях супротивника, допомагали воїнам, які втратили зв`язок зі своїми підрозділами, виводили їх з оточення до лісу». «Сотні феодосійців були розстріляні і повішені гітлерівцями за допомогу десанту і партизанам», – нагадують кримські депутати.

12 квітня 1944 року Феодосія була звільнена від гітлерівців. «Верховна Рада Криму звертається з проханням за масовий героїзм, мужність і стійкість, проявлені радянськими воїнами і жителями міста в боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками, а також у зв`язку з 65-річчям визволення присвоїти місту Феодосії вищий ступінь відзнаки – звання ”Місто-герой”», – говориться у зверненні до українських парламентаріїв.

На думку кримських депутатів, присвоєння Феодосії цього звання дозволить відновити історичну справедливість і гідно оцінити подвиг захисників міста.