У Криму новий міністр ЖКГ
11:15, 17 червня 2009Крым
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Володимира Баженова звільнили з посади
Верховна Рада Криму звільнила Володимира БАЖЕНОВА з посади міністра житлово-комунального господарства Автономної Республіки автономії, призначивши замість нього Анатолія ПЕТРОВА.
Як передає кореспондент УНІАН, такі рішення кримський парламент ухвалив сьогодні на пленарному засіданні.
В.БАЖЕНОВА звільнено з посади за власним бажанням. Його було призначено на посаду міністра ЖКГ Криму у вересні 2006 року.
Останнє місце роботи А.ПЕТРОВА (1960 року народження) - заступник голови ради з питань діяльності виконавчих органів Київської районної ради Сімферополя.
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