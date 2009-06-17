У Криму новий міністр ЖКГ

Верховна Рада Криму звільнила Володимира БАЖЕНОВА з посади міністра житлово-комунального господарства Автономної Республіки автономії, призначивши замість нього Анатолія ПЕТРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, такі рішення кримський парламент ухвалив сьогодні на пленарному засіданні.

В.БАЖЕНОВА звільнено з посади за власним бажанням. Його було призначено на посаду міністра ЖКГ Криму у вересні 2006 року.

Останнє місце роботи А.ПЕТРОВА (1960 року народження) - заступник голови ради з питань діяльності виконавчих органів Київської районної ради Сімферополя.