Крим з року в рік годує шахраїв

Визначні пам`ятки Криму мають бути доступні для відпочивальників, вважає голова Верховної Ради автономії Анатолій ГРИЦЕНКО.

Напередодні кримські ЗМІ повідомили про те, що Держадміністрація південнобережних парків з 16 червня запровадила плату за вхід і проїзд на територію Лівадійського парку-пам`ятки державного значення. Так, зокрема, вхід коштує 10 грн. 14 копійок з особи.

Сьогодні на сесії депутати парламенту автономії висловили обурення запровадженням плати за відвідання Лівадійського парку.

Кримський спікер доручив Раді міністрів автономії прийняти найближчим часом нормативно-правовий акт, який регулює відвідання таких місць. «Годуємо шахраїв, ані копійки до бюджету не потрапляє, втрачаємо авторитет Автономної Республіки Крим! З року в рік таке відбувається, що більше таких місць, то більше шлагбаумів (на вході-в`їзді)», - обурився А.ГРИЦЕНКО.

Він наголосив, що рішення Радміну повинні будуть прийняти до виконання всі органи місцевого самоврядування, міліція, прокуратура. «Якщо хтось не виконуватиме, порушуватимуть закон. Якщо порушуватимуть закон, звертатимемося в судові інстанції. Іншого виходу немає», - заявив голова парламенту автономії.

«Це ж абсурд, коли в Червону печеру стоять три шлагбауми і кожному потрібно платити, коли на Бакальській косі стоять три шлагбауми і через кожен потрібно пройти заплатити!.. Чому (за прохід) до водоспаду Джур-Джур ми повинні брати гроші? Це улюблене місце багатьох кримчан і відпочивальників!.. Я вважаю: все, що є визначною пам`яткою Криму, має бути доступне для всіх, хто приїжджає в автономію», - сказав кримський спікер.