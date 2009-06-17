Знайшлися чотири туристки з Росії

Четверо мешканок Москви (Росія), які заблукали напередодні в горах Старого Криму, знайшлися.

Туристки, віком від 35 до 55 років, ввечері вийшли до туристичної стоянки, заночували там, а вранці спустилися до Феодосії.

Як повідомили у прес-службі кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, росіянки, вирушивши на екскурсію в монастир Сурб-Хач, заблукали в горах. «Жінки почали спускатися вниз стежкою до Коктебеля, але незабаром збилися зі шляху. Зв`язок мобільним телефоном з ними урвався», - сказано в повідомленні.

Рятувальники гірського пошуково-рятувального загону МНС Феодосії вирушили в район, де могли опинитися туристки. Усю ніч їх шукали, але так і не знайшли.

Сьогодні вранці росіянки були вже у Феодосії. «Блукаючи горами, вони вийшли до туристичної стоянки, де й заночували. А вже на ранок, у денному світлі побачивши туристичну стежку, повернулися нею до вірменського монастиря і звідти вже спустилися до Феодосії», - розповіли в МНС.