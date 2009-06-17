«Візир» і надалі працюватиме

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО висловлює задоволення діяльністю ДАІ і не збирається відміняти використання технічного приладу «Візир» для фіксації порушення швидкісного режиму автомобілями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві.

«Я задоволений діяльністю ДАІ, попри масові скарги і нарікання. Маю на це підстави… Порядок на дорогах відчутно покращився», – сказав міністр, нагадавши, що в цьому році завдяки запровадженню нових штрафів на 40% скоротилася смертність і аварійність на дорогах країни.

Разом з тим Ю.ЛУЦЕНКО відкинув звинувачення в тому, що прилад «Візир» є неякісним.

«Ми виграли тисячі судів… Ми і далі будемо його використовувати в якості надійного технічного засобу. «Візир» буде працювати проти всіх: скільки порушив – стільки й плати», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.