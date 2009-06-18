Міліція перекрила канал надходження марихуани до Криму

Правоохоронцями перекрито міжрегіональний канал надходження марихуани з Херсонської області до Криму.

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю кримської міліції затримали учасників злочинної групи при спробі реалізації майже 4-ох кілограмів марихуани на суму понад 170 тисяч гривень, повідомляє прес-служба МВС України.

За даним фактом слідчим управлінням ГУ МВС в Криму порушено справу за ч. 2 статті 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».