Євпаторія влаштує парад «горбатих»

Парад автомобілів марки «Запорожець» збираються влаштувати в Євпаторії 15 липня, в Міжнародний день курортника.

Вперше центральними вулицми міста проїде колона «Запорожців» різних моделей від ретро до сучасних «Таврій», повідомляє євпаторійський міський портал «Каламіт».

Торік цього дня Театральною площею Євпаторії пройшли ходулісти.

Крім того, в середині літа міський Центру дозвілля влаштує «Сезон високого мистецтва», який збере солістів оперети і артистів балету зі світовим ім`ям.