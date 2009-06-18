Курортний сезон в Євпаторії не ахті

В даний час в оздоровницях Євпаторії відпочивальників на 20 відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За інформацією відділу курортів і туризму, більш всього вільних місць в дитячих установах. Так, в санаторному комплексі «Прометей» на початок цього тижня 574 вільних місця, в санаторному комплексі «Дружба» — 583. Не завантажені повністю оздоровчі табори «Юність» і «Перлина». В той же час деякі санаторії і оздоровчі табори заповнені більше, ніж торік.

Міська влада розраховує, що динамічне заповнення курорту почнеться в третій декаді червня. Цей прогноз підтверджується даними залізничної станції «Євпаторія-курорт». Залізничники відзначають, що потік пасажирів, що прибувають в місто, зростає щодня. Зокрема, минулого тижня на відпочинок приїхали більш як 17 тисяч гостей, тоді як тижнем раніше — 14 тисяч, повідомляє євпаторійський міський портал