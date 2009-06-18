Тисячі байкерів злетяться до Криму

XIII Міжнародне байк-шоу пройде 10-11 липня на промисловому майданчику - кар`єрі Балаклавського рудоуправління на 17 кілометрі Ялтинської траси в Криму.

Очікується, що в заході візьмуть участь більш як 3 тисячі байкерів з України, Росії, Білорусі, Сербії, Македонії, Швеції, Німеччини, країн Прибалтики, Польщі, Болгарії, повідомляє прес-служба Севастопольської міської державної адміністрації із посиланням на оргкомітет.

Фестиваль отримав благословення Патріарха Московського і Всієї Русі Кирила, говориться в повідомленні.

В рамках шоу буде організована концертна програма, лицарські турніри, спортивні змагання, виступи лучників і каскадерів.

«10 липня опівночі - кульмінаційний момент шоу, під час якого на спеціально створеній для цієї події сцені у вигляді підводного човна виступатимуть провідні рок-групи і музиканти: «Аліса», «Арія», «Король і шут», «Пілот» та інші. Виступи супроводитимуться спецефектами, відео і лазерною анімацією», - мовиться у повідомленні.

11 липня планується проїзд байкерів по Севастополю і відвідини історичних місць.