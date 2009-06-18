Порошенко обіцяє погасити борги «Севморзаводу»

Борги «Севморзаводу» будуть погашені до 1 липня, сподівається голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

«Я двічі на цьому тижні розмовляв з Петром ПОРОШЕНКОМ, одним із співвласників підприємства, і він завірив мене, що вже 1 липня всі борги будуть погашені. Він назвав суму – 6 мільйонів гривень», – заявив С.КУНІЦИН на черговому засіданні Антикризового комітету.

Крім того, сказав голова адміністрації, П.ПОРОШЕНКО планує приїхати до Севастополя. «В ході візиту буде внесена ясність, що ж робити з підприємством, який план подальших дій відносно «Севморзаводу», – додав С.КУНІЦИН, слова якого цитує прес-служба Севастопольської міськдержадміністрації.