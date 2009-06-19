У Євпаторії з`явиться аеропорт?

11:21, 19 червня 2009
Крым
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Направили листа до Міноборони

Концепцію бізнес-плану проекту щодо створення «Аеропорту Євпаторія» розробило держпідприємство Міністерства оборони України «Євпаторійський авіаційний ремонтний завод» спільно з головним управлінням інвестиційної політики і зовнішньоекономічних зв`язків Євпаторійської міської ради.

Виконком відповідно до рішення міськради надіслав листа до Міноборони з клопотанням про передачу в комунальну власність територіальної громади міста злітно-посадочної смуги з прилеглою стерновою доріжкою військового аеродрому 2 класу Євпаторія. 

Метою проекту є створення високотехнологічного підприємства, яке в довгостроковій перспективі може виконувати функції мультімодульного пасажирського і вантажного вузла Західного Криму, повідомляє євпаторійський портал Каламіт

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