У Євпаторії з`явиться аеропорт?

Концепцію бізнес-плану проекту щодо створення «Аеропорту Євпаторія» розробило держпідприємство Міністерства оборони України «Євпаторійський авіаційний ремонтний завод» спільно з головним управлінням інвестиційної політики і зовнішньоекономічних зв`язків Євпаторійської міської ради.

Виконком відповідно до рішення міськради надіслав листа до Міноборони з клопотанням про передачу в комунальну власність територіальної громади міста злітно-посадочної смуги з прилеглою стерновою доріжкою військового аеродрому 2 класу Євпаторія.

Метою проекту є створення високотехнологічного підприємства, яке в довгостроковій перспективі може виконувати функції мультімодульного пасажирського і вантажного вузла Західного Криму, повідомляє євпаторійський портал Каламіт