До Криму пустять додаткові потяги

До Дня Конституції

«Укрзалізниця» призначила 3 додаткових поїздів в кримському напрямі до Дня Конституції країни. Як повідомляє прес-служба відомства, це потяги: №286/285 Київ-Сімферополь (відправлення з Києва 26 червня о 14.17, прибуття до Сімферополя 27 червня о 08.33); №546 Сімферополь-Харків (відправлення з Сімферополя 27 червня об 11.07, прибуття до Харкова 27 червня о 21.01); №545/504 Харків-Сімферополь-Харків (відправлення з Харкова 26 червня о 16.57, прибуття до Сімферополя 27 червня о 02.25, відправлення з Сімферополя 27 червня о 08.30, прибуття до Харкова о 17.46).

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