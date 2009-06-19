Грач: продовжувати термін «сейлемовській братві» недопустимо
Чим швидше підуть, тим краще для Криму
Лідер комуністів Криму, народний депутат України Леонід ГРАЧ вважає недопустимим продовження терміну повноважень нинішнього скликання Верховної ради автономії з 4 до 5 років.
«Законодавство не дозволяє кримському парламенту узурпувати владу, щоб продовжити своє перебування на троні хоч би на один рік», - сказав комуніст під час чат-конференції на сайті «Главред».
За словами ГРАЧА, «сейлемовська братва» звернулася до Конституційного Суду, який «може за допомогою Віктора БАЛОГИ розглянути: продовжити або відмовити» («Сейлем» - організоване злочинне угрупування. БАЛОГА - екс-глава Секретаріата Президента України).
«Це (продовження терміну) недопустимо, це узурпація влади. Чим швидше вони підуть з владного олимпу Криму, тим краще буде і Криму, і Україні», - заявив лідер комуністів автономії.