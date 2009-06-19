МВФ погіршить прогноз щодо економіки України

Міжнародний валютний фонд, ймовірно, погіршить свій прогноз падіння економіки України в 2009 році, який становив 8%, про це заявила директор департаменту зовнішніх зв`язків МВФ Керолайн АТКІНСОН, повідомляє Bloomberg.

"Ми дійсно передбачаємо більш сильне падіння, ніж очікувалося раніше", - зазначила вона.

Водночас, за її словами, нові остаточні показники ще не визначені.

Представник МВФ також повідомила, що частина третього траншу кредиту stand-by також може бути використана для покриття дефіциту держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, у квітні ц.р. Міжнародний валютний фонд погіршив прогнозні показники щодо спаду ВВП для України на 2009 р. з 6% до 8% і поліпшив прогноз з інфляції – з 17% до 16,8%. Водночас прогноз з ВВП на 2010 р. МВФ поліпшив до плюс 1%, прогноз з інфляції – до 10%.