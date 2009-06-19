МНС перевіряє зернові підприємства

У Севастополі почалися рейдові перевірки підприємств, що збирають, переробляють і зберігають зерно.

Машинно-тракторний та зернозбиральний парк сільгоспів приступить до збору врожаю тільки після ретельної перевірки органів державного пожежного нагляду Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє прес-служба МНС у Севастополі, фахівці наполягають на необхідності суворого дотримання правил пожежної безпеки. "Перш за все, від людей потрібна гранична обережність під час користування вогнем поблизу ланів. Дорослі повинні стежити за тим, аби діти не гралися з сірниками та запальничками. Суворо заборонено паління та полювання в хлібних масивах і поблизу них", – йдеться у повідомленні.