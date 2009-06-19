КС отримав подання Ради Криму

До Конституційного Суду надійшло подання Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим» від 19 березня 2009 року № 1167-VI.

Про це повідомили у прес-службі КС.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат КС.

Верховна Рада Криму звернулася до КС щодо терміну своїх повноважень

У вересні 2008 року було прийнято постанову ВР Криму про внесення змін до статті 22 Конституції автономії про збільшення терміну повноважень кримських депутатів з 4-х до 5-ти років. У березні 2009 року парламент країни прийняв закон, який передбачає внесення змін до Конституції Криму в частині продовження терміну повноважень депутатів парламенту автономії, при цьому обумовлюється, що дія закону не поширюється на нинішнє скликання, зміни набирають чинності після обрання нового складу парламенту республіки.

Водночас, зазначено у зверненні до КС, пунктом 7 розділу XIV «Підсумкові положення» закону «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів» передбачено, що депутати автономії обираються на 5 років, починаючи з чергових виборів 2006 року за умови набрання чинності законом про затвердження відповідних змін до Конституції АРК.

Згідно з пунктом 1 Розділу VII «Завершальні положення» цього закону стаття 2 набуває чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до Конституції Криму щодо терміну повноважень Верховної Ради АРК.

«Таким чином, з дня публікації Закону України "Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо терміну повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим", тобто з 9 квітня 2009 року, набрали чинності пункт 7 розділу XIV "Прикінцеві положення" Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів" і стаття 2 Закони України "Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим", якими термін повноважень депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначено в п`ять років. Ці положення не змінено, не скасовано та не визнано такими, що втратили чинність», - вважають у кримському парламенті.

Відповідно до статті 58 Конституції України, закони не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Разом з тим, з пункту 1 розділу II «Прикінцеві положення» закону про затвердження зміни до статті 22 Конституції Криму щодо терміну повноважень депутатів автономії випливає, що вибори до парламенту автономії призначено на 2010 рік. Верховна Рада Криму вважає, що цей пункт не відповідає частині другій статті 6, статті 19, статті 58, пункту 37 частини першої статті 85 і пункту 1 частини першої статті 138 Конституції України. Зокрема, наголошується у зверненні до КС, згідно з пунктом 1 частини першої статті 138 Конституції до відання Автономної Республіки Крим віднесено призначення виборів депутатів кримської Верховної Ради.

Кримський парламент просить КС визнати пункт 1 розділу II «Прикінцеві положення» закону невідповідним Конституції країни.