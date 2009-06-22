Справу кримського міліціонера-перевертня передали до суду

Прокуратура передала до суду кримінальну справу стосовно заступника командира роти Кримської зони батальйону патрульної служби при Лінійному управлінні на Придніпровській залізниці, якого обвинувачують у посадовому підлозі, перевищенні службових повноважень і отриманні хабара.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Криму, до обвинувального висновку ввійшло 14 епізодів підробки протоколів про адміністративне порушення.

«Таким чином «перевертень» створював видимість ефективної роботи. І за таку результативність він сам себе «заохочував» «грошовими преміями» - відібраними у громадян коштами на суму 280 грн. Ще 100 грн. він відібрав у затриманого у вигляді «відкупних» - за не притягнення до адміністративної відповідальності», - йдеться у повідомленні прокуратури.

Старший лейтенант міліції став 14-м співробітником лінійного відділу міліції на станції Сімферополь, викритим у зловживаннях. «Раніше 13 міліціонерів опинилися на лаві підсудних, один із них вже відбуває покарання», - нагадали в прокуратурі.