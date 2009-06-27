Кримчанка отримає мільйон за талант

24-річна Ксенія Симонова з Євпаторії (Крим), яка малює картини на піску, стала переможцем першого сезону національного талант-шоу "Україна має талант" на телеканалі СТБ.

Вона отримає мільйон гривень.

Переможця шоу назвали 26 червня на гала-концерті "Україна має талант".

"Слів немає", - сказала дівчина про свою перемогу.

Ксенія планує витратити гроші на допомогу хворій дівчинці і покупку житла для своєї молодої сім`ї.

"У мене, сина і мужа нарешті з`явиться житло. Я дуже хочу купити маленький будиночок в Євпаторії, а гроші, що залишаться, я вкладу до фонду "Живи, сонечко", який допомагатиме хворим діткам. І, звичайно ж, першу допомогу від нас отримає дев`ятимісячна Ника, ради якої ми і прийшли на цей проект", - сказала вона телеканалу СТБ.

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