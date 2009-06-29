Проекти УНІАН

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10:34, 29 червня 2009Крым
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Керівник – Наталія ТКАЧЕНКО,
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Відділ зв`язків із громадськістю та організації прес-конференцій
Керівник - Ірина ГОМА
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