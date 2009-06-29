Проекти УНІАН

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Відділ маркетингу Керівник – Наталія ТКАЧЕНКО, т/ф. 590-45-63, 092-256-17-50, nat#unian#net Відділ зв`язків із громадськістю та організації прес-конференцій Керівник - Ірина ГОМА т/ф. 279-35-23, 8 050 441-17-76, presszal#unian#net _________________________________________________________ Знак # використовується замість знаків "@" и "." для захисту від спаму.

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