Студенти вичищають вулиці Ялти

100 студентів із вишів Луганської області прибули до Ялти для наведення санітарного порядку на вулицях міста у період курортного сезону.

Як повідомила прес-секретар міського голови Ялти Тетяна АГАРКОВА, це вдвічі більше порівняно з минулим роком.

«Прибули вони зі своїми медпрацівниками і кухарями, розміщені у двох школах», – зазначила Т.АГАРКОВА.

Студенти виконуватимуть роботи на набережній, у центрі Ялти і на «радіальних» вулицях. Вони працюватимуть до 28 серпня.

З міського бюджету на їхнє проживання і забезпечення зарплатою виділено понад 400 тисяч гривень.

«Міська влада подбала про створення їм нормальних умов. Студенти отримуватимуть «на руки» 1200-1300 гривень зарплати», – повідомила прес-секретар мера.