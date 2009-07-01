Спад пасажиропотоку відзначається в напрямку Криму

«Укрзалізниця» відзначає спад пасажиропотоку в напрямку Криму в червні цього року порівняно з червнем 2008-го.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам перший заступник начальника Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор БРЕУС.

«За червень по Криму знизилися пасажирські перевезення порівняно з минулим роком на 5% у внутрішньодержавному сполученні, в міждержавному спад суттєвіший - до 20%», - сказав він.

За словами І. БРЕУСА, на зниження пасажиропотоку вплинула фінансово-економічна криза. «Ми, звичайно, сподівалися влітку залишитися на рівні минулого року, хоча й розуміємо, що криза всіх торкнулася - не кожний собі може дозволити відпочинок не тільки за кордоном, а й в Криму», - сказав він.

Водночас він відзначив, що відставання на рівні 5% у внутрішньодержавному сполученні є нормальним «при сьогоднішньому спаді на інших напрямках».

Як прогнозує І.БРЕУС, на середину липня, як правило, відбувається зростання перевезень. «Плануємо, що в липні ця цифра буде більшою. Пікові перевезення у нас ідуть з 15 липня по 15 серпня, коли потоки великі в обох напрямках - туди і назад», - сказав він.