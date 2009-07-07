Янукович збирається перемагати на виборах Президента у першому турі

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що може перемогти на чергових виборах Президента України вже у першому турі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Керчі (Крим).

«Це, звичайно, можливо. Ми сподіваємося, що перший тур може нам принести перемогу. Ми сподіваємося, тому що люди мають ясність і визначеність. Немає сумніву, що люди вже сьогодні визначилися», - заявив ЯНУКОВИЧ, уточнивши, що переконався у цьому під час відвідання з робочими поїздками регіонів України.

Лідер ПР вкотре наголосив, що Президент повинен обиратися всенародно. «І дуже важливо, щоб в цей період народ отримав право обирати кандидата, якому можна довірити долю країни», - сказав ЯНУКОВИЧ.

Водночас, він не виключив, що коли настануть стабільні часи, то Президента можна обирати і у парламенті.