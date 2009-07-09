Донецькі ділки намагаються здирати гроші за вхід на територію південнобережного парку

Державне підприємство «Адміністрація парків» сьогодні здійснило чергову спробу ввести плату в розмірі 10 грн. 14 коп. із однієї людини за вхід на територію Лівадійського парку - пам`ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, повідомила прес-секретар мера Ялти Тетяна АГАРКОВА.

«Збір грошей поновили за договором про спільну діяльність із адміністрацією парків комерсанти з Донецька, діяльність яких було припинено податковою міліцією Ялти близько трьох тижнів тому», - зазначила Т.АГАРКОВА.

Мер Ялти Сергій БРАЙКО заявив, що йому «набридло вести переговори з цими людьми» й запропонував виконавчому комітету міськради переходити «до рішучих дій».

Виконком, вважаючи, що дії керівництва адміністрації парків завдають непоправної шкоди іміджу Ялти як міжнародного курорту, звертається з проханням до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО вирішити питання про скасування незаконного стягнення плати за відвідання Лівадійського парку.

«Стягнення плати за відвідання Лівадійського парку-пам`ятки проводиться з порушенням норм чинного законодавства: без узгодження зі спеціально уповноваженими державними органами, без отримання висновку Республіканського комітету з цін і ціноутворення про економічно обгрунтовані тарифи й без узгодження встановлених тарифів із органом місцевого самоврядування», - зазначили у виконкомі.

Виконком також просить міністра охорони навколишнього природного середовища України розглянути питання про відповідність посадам керівників «Адміністрації парків» - Віктора БОНДАРЯ і Валерія ТІССЕНА, додала Т.АГАРКОВА. «Обидва - керівники «Адміністрації парків», тільки один - нового державного підприємства, а другий - неліквідованого старого, на яке оформлено переважну більшість документів», - уточнила прес-секретар мера Ялти.

Виконком також звернувся до прокурора Ялти з проханням перевірити законність підстав для встановлення плати за вхід на територію державних парків-пам`яток садово-паркового мистецтва: Лівадійського, Місхорського й Массандрівського.

«На прохання мера Ялти в Лівадійський парк прибули співробітники правоохоронних органів і податкової міліції, які припинили діяльність підприємців зі стягнення плати за вхід до парку», - додала Т.АГАРКОВА.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня було здійснено спробу ввести плату за вхід на територію Лівадійського парку-пам`ятки.

Кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО дав доручення Раді міністрів автономії прийняти нормативно-правовий акт, що регулює відвідання таких місць. «Годуємо шахраїв, жодної копійки до бюджету не потрапляє, втрачаємо авторитет Автономної Республіки Крим», - обурився А.ГРИЦЕНКО.