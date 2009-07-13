На Чорноморському флоті Росії звільнено 1,3 тис. цивільних осіб

На Чорноморському флоті Російської Федерації з початку року фактично звільнено 1,3 тис. цивільних осіб із 6,4 тисячі, поданих у Севастопольський міський центр зайнятості в списках на наступне вивільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Олександр КЛИМОВ.

Він наголосив, що подібна тенденція не може не турбувати керівництво міста, оскільки це загрожує зменшенням надходжень прибуткового податку до бюджету міста від вільнонайманого персоналу військових частин, установ і організацій ЧФ РФ.

За словами О.КЛИМОВА, «суттєвими надходженнями до бюджету є надходження від цивільних осіб, які працюють у військових частинах Чорноморського флоту Російської Федерації. Місто одержує близько 14% доходів від загальної цифри від цих працюючих. Торік ми одержали близько 60 млн. грн. до міського бюджету з прибуткового податку з цих людей».

Як сказав О.КЛИМОВ, «для того, щоб міський бюджет поповнювався, природно, ця категорія осіб повинна працевлаштуватися, і своєю працею, прибутковими податками повинна поповнювати той вакуум, який, можливо буде представлений».

Тому, як підсумував він, «робота має відбутися велика, і міська адміністрація вживає всіх зусиль для того, аби місто було привабливе з огляду на інвестицій, з огляду на створення нових робочих місць».